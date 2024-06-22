В России захотели приравнять вождение в пьяном виде к терроризму

По мнению депутата Султана Хамзаева, в борьбе с нетрезвыми водителями "нужны однозначно строгие меры" Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять пьяное вождение к терроризму – особенно в случаях со смертельными исходами.
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