Патрушев: для аграриев новых регионов предусмотрено 5 млрд рублей господдержки

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В 2025 году для аграриев новых регионов предусмотрено около пяти миллиардов рублей государственной поддержки, сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев, который посетил с рабочей поездкой ЛНР.
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