В Педиатрическом университете не будут вводить платные отработки за пропущенные занятия

Эту информацию опровергло руководство вуза Во время встречи со студентами Педиатрического университета ректор вуза Дмитрий Иванов и председатель профкома Глеб Кондратьев опровергли информацию о планируемом введении платных отработок за пропущенные занятия, сообщила пресс-служба университета.
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