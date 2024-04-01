В Педиатрическом университете не будут вводить платные отработки за пропущенные занятия

Эту информацию опровергло руководство вуза Во время встречи со студентами Педиатрического университета ректор вуза Дмитрий Иванов и председатель профкома Глеб Кондратьев опровергли информацию о планируемом введении платных отработок за пропущенные занятия, сообщила пресс-служба университета.