На перевозку женщины и работу медицинской бригады потребовалось около 1,2 миллиона рублей Жительницу Барнаула, получившую тяжелую черепно-мозговую травму во время отдыха в Анталье, транспортировали из Турции в Россию.
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