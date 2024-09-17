Доставка роботами Яндекса заработала в Казахстане

Компания Яндекс запустила доставку роботами в Казахстане. Роботы-курьеры будут доставлять пользователям «Яндекс Go» в Алма-Ате заказы из ресторанов и кафе в районе «золотого квадрата»: жилищного массива в центре города.
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