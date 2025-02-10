Мерц выступил за выработку общей европейской стратегии в отношении США и Трампа

Кандидат на должность руководителя правительства Германии от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц в ходе предвыборных дебатов выступил за выработку общей европейской стратегии в отношении Соединенных Штатов и американского президента Дональда Трампа.
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