Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • curka
    А могит он не то кресло занимает, ежели, что бы получить информацию ему надо обращаться к другому государству (нашел ...Володин: надо зап...
  • Игорь Васиков
    Ибо #е×¥й. Мерзнуть и немыться это европейский выбор!Евросоюз требует ...
  • Игорь Васиков
    Да, кто-же им разрешит? Раз хозяин так решил, значит так правильно. Допускается только повиливание хвостиком!Сопредседатель Ад...

Мерц выступил за выработку общей европейской стратегии в отношении США и Трампа

Мерц выступил за выработку общей европейской стратегии в отношении США и Трампа

Кандидат на должность руководителя правительства Германии от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц в ходе предвыборных дебатов выступил за выработку общей европейской стратегии в отношении Соединенных Штатов и американского президента Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх