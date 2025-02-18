В Новосибирске мужчина похитил сына на глазах у его матери

В Новосибирске мужчина похитил шестилетнего сына на глазах у его матери. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области.
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