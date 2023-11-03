Сюрреализм по-парижски: Во Франции усмотрели "путинский след" в рисовании "звёзд Давида" на домах

Во Франции задержали двух мигрантов-молдаван, которые рисовали "звёзды Давида" на еврейских домах. Задержанные немедленно объявили, что занимались преступной деятельностью по наущению куратора из России – в Рунете смеются над версией с "путинским следом".
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