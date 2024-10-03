Белый дресс-код и роскошные пейзажи Италии: Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Пара тайно обручилась в мае фото: Соцсети Милли Бобби БраунЗвезда сериала «Очень странные дела» — 20-летняя Милли Бобби Браун и 22-летняя модель Джейк Бон Джови, сын знаменитого рок-музыканта Джона Бон Джови, сыграли свадьбу в Италии.
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