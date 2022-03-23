Небензя прокомментировал результаты голосования по резолюции РФ в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование по российской резолюции в Совете Безопасности ООН по Украине «вывело на чистую воду» тех, кому политизация важнее гуманитарного досье и решения гуманитарных проблем.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование по российской резолюции в Совете Безопасности ООН по Украине «вывело на чистую воду» тех, кому политизация важнее гуманитарного досье и решения гуманитарных проблем.
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