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Спорт Уик-Энд

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«Ладу» догнали и обогнали. Армейцы порадовали на старте зрителей первой волевой победой

«Ладу» догнали и обогнали. Армейцы порадовали на старте зрителей первой волевой победой

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат. Поехали!СКА - «ЛАДА» - 4:3ОТ Команда Игоря Ларионова начала чемпионат сезона-2026/27 с очень трудной домашней победы над «Ладой».

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