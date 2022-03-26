34 очка Томпсона не спасли «Голден Стэйт» от поражения в Атланте

«Уорриорз» потерпели четвертое поражение в последних пяти встречах. В ночь на 26 марта в Атланте (штат Джорджия, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала одного из лидеров Западной конференции «Голден Стэйт».