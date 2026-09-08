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Газета.ру

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Актриса Надежда Ангарская рассказала, что похудела на 38 килограммов

Актриса Надежда Ангарская рассказала, что похудела на 38 килограммов

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская впечатлила фанатов объемами сброшенного жира. Юмористка рассказала, что с 2024 года похудела на 38 килограммов.

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