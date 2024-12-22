Раскрыта уникальная награда от природы для переживших кризисы пар

Психолог Зинин: пережившие кризисы пары получают эндорфины в награду от природы Супружеские пары, которым удается пройти через все семейные кризисы вместе, получают уникальную награду от природы, сообщил РИА Новости доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Сергей Зинин.
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