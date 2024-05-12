Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на мирные кварталы Белгорода

ТАСС/AP Россия призвала руководство ОБСЕ максимально жестко осудить террористическую атаку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные кварталы Белгорода, повлекшую десятки жертв, говорится в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ОБСЕ.
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