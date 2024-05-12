Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на мирные кварталы Белгорода

Сергей Андросов

Когда был в Луганске, в 2019-2023так там ОБСЕ само давало координаты целей, по мирным, да ещё заявляли, что не видели обстрелов,так что суки ещё те. В конце концов их поймали и пинками выгнали из Луганска. Пидоры, даже за гостиницу не заплатили, а по тихому смылись.