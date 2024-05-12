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Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на мирные кварталы Белгорода

Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на мирные кварталы Белгорода

ТАСС/AP Россия призвала руководство ОБСЕ максимально жестко осудить террористическую атаку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные кварталы Белгорода, повлекшую десятки жертв, говорится в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ОБСЕ.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Когда был в Луганске, в 2019-2023так там ОБСЕ само давало координаты целей, по мирным, да ещё заявляли, что не видели обстрелов,так что суки ещё те. В конце концов их поймали и пинками выгнали из Луганска. Пидоры, даже за гостиницу не заплатили, а по тихому смылись.
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13 час.

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