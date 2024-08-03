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Замгубернатора Тюменской области Вахрин признался в получении крупной взятки

Замгубернатора Тюменской области Вахрин признался в получении крупной взятки

На сайте РИА Новости опубликовали информацию, что обвиняемый в получении крупной взятки заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин полностью признался в том, что он воспользовался своим служебным положением в корыстных целях.

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