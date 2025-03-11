Жизнь каких знаков зодиака изменится в редкое кровавое полнолуние 14 марта 2025 года Алёна ЮрьеваС древних времен Луна оказывала сильное влияние на людей, помогая им принимать важные решения и избегать ненужных рисков.
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