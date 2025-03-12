Российский электромобиль Атом: что в нем особенного?

Атом – первый российский серийный электромобиль, который разработан на собственной платформе. Он оснащен множеством инновационных решений, таких как система помощи водителю, дополненная реальность на дисплее и автоматические распашные двери.
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