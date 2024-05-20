Соединённые Штаты начали вывод своих войск из Нигера досрочно

После хаотичной саги, длившейся несколько месяцев, США начали вывод своих войск из Нигера. Обе страны объявили о своем решении в совместном заявлении в воскресенье после почти недельных переговоров, сообщает издание Defense News.
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