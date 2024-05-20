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Соединённые Штаты начали вывод своих войск из Нигера досрочно

Соединённые Штаты начали вывод своих войск из Нигера досрочно

После хаотичной саги, длившейся несколько месяцев, США начали вывод своих войск из Нигера. Обе страны объявили о своем решении в совместном заявлении в воскресенье после почти недельных переговоров, сообщает издание Defense News.

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