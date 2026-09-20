Сотрудника украинского телеканала «Интер» забрали ТЦК прямо у студии в Киеве

Сотрудника украинского телеканала «Интер» задержали прямо возле главной телестудии в Киеве. Кадры инцидента распространились в украинских социальных сетях, после чего ситуацию подтвердил Киевский городской территориальный центр комплектования.
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