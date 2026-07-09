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Zero Hedge

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French Security Services On High Alert For Morocco-France World Cup Semi-Final: 'Get Ready For Riots & Violence'

French Security Services On High Alert For Morocco-France World Cup Semi-Final: 'Get Ready For Riots & Violence'

French Security Services On High Alert For Morocco-France World Cup Semi-Final: 'Get Ready For Riots & Violence' France is warning football fans to behave and conduct themselves responsibly ahead of a major Thursday World Cup quarter-final match which pits France against African champions Morocco.

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