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Царьград

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"Последний отчаянный бросок": Катастрофа в Курске – худший из сценариев. Вычислены первые предатели. Главный вызов Дюмина

"Последний отчаянный бросок": Катастрофа в Курске – худший из сценариев. Вычислены первые предатели. Главный вызов Дюмина

Военкор рассказал о худшем из всех возможных сценариев при продолжении боевых действий в Курской области – катастрофы на данный момент смогли избежать, но каким образом и какова угроза сейчас? С чем столкнётся Алексей Дюмин на Курском фронте и действительно ли ему поставили важнейшие задачи в области – главный вызов.

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Комментарии
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Константин Самарин
Вопрос, для чего в России ВДВ? Чтобы по праздникам в фонтанах купаться? За все время СВО ни одного рейда, ни одной заметной операции в тылу противника. А позиционная война- это не их предназначение. &quot;Крылатая пехота&quot; создавалась не для сидения в окопах. Эх, про$рали нынешние генералы заповеди Маркелова.
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15 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Давай, генерал, одна надежда на тебя!!! Интересно, что за предатели там засветились? Фамилии, пожалуйста!
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15 час.

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