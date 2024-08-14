"Последний отчаянный бросок": Катастрофа в Курске – худший из сценариев. Вычислены первые предатели. Главный вызов Дюмина

Константин Самарин

Вопрос, для чего в России ВДВ? Чтобы по праздникам в фонтанах купаться? За все время СВО ни одного рейда, ни одной заметной операции в тылу противника. А позиционная война- это не их предназначение. "Крылатая пехота" создавалась не для сидения в окопах. Эх, про$рали нынешние генералы заповеди Маркелова.