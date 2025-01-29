А вот вы знаете, что сейчас нельзя ставить в конце сообщений точку? Недавно работала на проекте, переписка была в телеге.
Точка
Комментарии
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Егор П
Правописание оскорбляет чувства неграмотных?😂
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15 час.
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А вот вы знаете, что сейчас нельзя ставить в конце сообщений точку? Недавно работала на проекте, переписка была в телеге.
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