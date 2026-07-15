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Царьград

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Москва обновит 179 домов на востоке в 2026 году

Москва обновит 179 домов на востоке в 2026 году

В 2026 году в рамках капитального ремонта на востоке Москвы планируется обновление 179 зданий. Основные работы затронут районы Ивановское, Гольяново и Сокольники, где обновят фасады, крыши и инженерные системы.

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