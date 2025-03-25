По факту гибели мужчины на шлюзе ББК проводится проверка

Следователи провели осмотрт места происшествия. Напомним, в воскресенье, 23 марта 2025 года, днем при производстве монтажных работ кровли здания центрального пульта управления шлюза №14 Беломорско-Балтийского канала, расположенного в поселке Сосновец, сотрудник коммерческой организации упал с высоты 20 метров.
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