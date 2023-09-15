Военное обозрение

3 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЖУК ВЛАДИМИР
    А смогут ли? Это не в таборе петь и плясать.Румынское военное...
  • Алекс Архипов
    Улучшили отступлением?Военкоры: ВС РФ н...
  • Владимир Самборский
    А если СВО "потянет" лет на 5 - им так и сидеть все время на передовой? Хотя бы о ротации и отпусках что-то сказал бы...Депутат Госдумы: ...

Британский аналитик заявил, что из-за прошлогоднего обстрела самолета Великобритании истребителем РФ могла начаться война

Британский аналитик заявил, что из-за прошлогоднего обстрела самолета Великобритании истребителем РФ могла начаться война

В сентябре 2022 года действиями российского истребителя якобы могла бы быть спровоцирована мировая война.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Слава Охрименко
не хрен Англичанам делать   в Черном море !
Ответить
22 час.
В С
Какая война, очумелые ?! Одного Сармата хватит на всю вашу мелкую и паскудную территорию !
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх