Британский аналитик заявил, что из-за прошлогоднего обстрела самолета Великобритании истребителем РФ могла начаться война

Военное обозрениеВоенное делоПодписатьсяБританский аналитик заявил, что из-за прошлогоднего обстрела самолета Великобритании истребителем РФ могла начаться войнаВ сентябре 2022 года действиями российского истребителя якобы могла бы быть спровоцирована мировая война.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСлава Охрименконе хрен Англичанам делать в Черном море !Ответить22 час.В СКакая война, очумелые ?! Одного Сармата хватит на всю вашу мелкую и паскудную территорию !Ответить21 час.
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