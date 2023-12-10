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Путин отметил сложность работы военных на передовой под обстрелами

Путин отметил сложность работы военных на передовой под обстрелами

Президент России Владимир Путин отметил сложность работы военных на передовой под обстрелами. Он сказал в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, который опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент беседы.

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