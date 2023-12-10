Президент России Владимир Путин отметил сложность работы военных на передовой под обстрелами. Он сказал в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, который опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент беседы.
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