Dogecoin к $1? Взлет DOGE на 140% может произойти до начала февраля

Цена Dogecoin (DOGE) увеличилась на 10% за вчерашний день, достигнув отметки $0,42. Если котировки закрепятся выше $0,40, это станет подтверждением смены тренда для мемкоина, который с ноября 2024 года находится в диапазоне $0,30–$0,45.