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Утро.ru

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Соскин расшифровал послание Залужного Драпатому

Соскин расшифровал послание Залужного Драпатому

Внутри украинской власти продолжают нарастать признаки острого политического противостояния. Киевский политолог Олег Соскин считает, что нашумевшее заявление посла Украины в Британии Валерия Залужного о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом имело скрытый смысл.

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