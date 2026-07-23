Соскин расшифровал послание Залужного Драпатому

Внутри украинской власти продолжают нарастать признаки острого политического противостояния. Киевский политолог Олег Соскин считает, что нашумевшее заявление посла Украины в Британии Валерия Залужного о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом имело скрытый смысл.
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