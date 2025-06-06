Накануне Международного дня социального работника в Волгоградской области чествовали лучших специалистов в сфере социальной защиты населения.
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Накануне Международного дня социального работника в Волгоградской области чествовали лучших специалистов в сфере социальной защиты населения.