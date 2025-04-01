Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Украине все должны". Зеленский нагло требует от США и Европы денег для ВСУ

"Украине все должны". Зеленский нагло требует от США и Европы денег для ВСУ

Украинское правительство больше не справляется со своими военными расходами, так как ВСУ увеличились почти в три раза, а бюджет страны не способен покрыть все необходимые траты.

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Комментарии
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людмила михайлик
Зеленского уничтожить и война закончилась, Украина останется
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18 час.
Виктор Шилин
Так высоко как вы Зелю ещё никто оценивал
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17 час.
Катерина
А-ха-ха.)))  Так  Зелебяка  уже  сказал,  что  кому  должен  всем  прощает.😜😀😅
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16 час.
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