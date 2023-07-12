Турецкая пресса: Анкара не отвернулась от России, а проводит «политику баланса»

Несмотря на последние события, Турция ориентируется на сохранение дружественных отношений с Россией. Это следует из публикации в турецком издании Hürriyet.
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