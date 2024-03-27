Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В МИД РФ назвали ангажированной позицию Вашингтона по теракту в «Крокусе»

В МИД РФ назвали ангажированной позицию Вашингтона по теракту в «Крокусе»

В МИД России прокомментировали позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле». По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, ангажированность Вашингтона в этом вопросе стала очевидна, когда он попытался «вывести из-под удара» Украину.

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