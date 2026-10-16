Днем 15 октября в Кировском районе Санкт-Петербурга нашли останки неизвестного человека. Они находились в сумке и пакетах на берегу и в русле Лиговского канала, сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
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