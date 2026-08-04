Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как выстроить систему маркетинга оконной компании: личный разбор 20 каналов

Как выстроить систему маркетинга оконной компании: личный разбор 20 каналов

Много лет наблюдаю одну и ту же картину: бюджет на рекламу уходит с космической скоростью, а количество реальных замеров, ради которых всё и затевалось, остается где-то на уровне статистической погрешности.

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