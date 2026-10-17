В Париже около 100 протестующих атаковали штаб-квартиру телеканала CNews. После вмешательства правоохранителей задержали 21 участника акции, сообщает Le Figaro со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.
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