В Якутске прошел турнир по стрельбе

Турнир по стрельбе из нарезного оружия «Северный трофей — 2024» состоялся в учебно-стрелковом центре «Сулус» (Звезда), 6 сентября сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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