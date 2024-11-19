В Петербурге начали зимовку местные серые жабы

Где проводят зиму петербургские серые жабы и как борются с холодами, сообщили в пресс-службе петербургского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
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