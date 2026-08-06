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Царьград

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Фонд "Круг добра" в Приморье потратит 1 млрд руб. на лечение детей

Фонд "Круг добра" в Приморье потратит 1 млрд руб. на лечение детей

В Приморском крае фонд "Круг добра" помогает более 400 больным орфанными заболеваниями. Первый заместитель министра здравоохранения Тамара Курченко сообщила, что на поддержку 112 подопечных ежегодно выделяется около 1 млрд рублей.

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