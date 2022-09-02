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У МКС был замечен загадочный объект

У МКС был замечен загадочный объект

Наземные специалисты, которые ассистируют астронавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву в процессе их работы в открытом космосе, нагои неподалеку от солнечной батареи Служебного модуля неизвестный объект, но космонавту его разглядеть не удалось.

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