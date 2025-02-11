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Царьград

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"Закончился бензин, теперь - на лошадях": Сенсация из зоны СВО. Журналисты показали фото

"Закончился бензин, теперь - на лошадях": Сенсация из зоны СВО. Журналисты показали фото

Итальянские журналисты раздувают новую сенсацию из зоны СВО. На сей раз иностранная пресса радуется тому, что у русских закончился бензин и в бой они идут на лошадях.

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