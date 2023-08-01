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Арест Путина и санкции против России: В чью спину ударил БРИКС

Арест Путина и санкции против России: В чью спину ударил БРИКС

Что не так с БРИКС, который соберётся 22-24 августа на свой 15-й саммит в ЮАР? Что мешает объединению стать реальной альтернативой западному миру? И почему оно будет пока что клубом стремящихся к самоуважению стран, средством реализации их национальных интересов, не всегда совпадающих? От верного ответа на эти вопросы во многом зависит, победит или проиграет Россия, бросившая вызов Западу.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Пока не будет видимых успехов на фронте так и будет
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15 час.
Ратник Ратник
У нас уже есть подобные бцмажные союзники: СНГ, ОДКБ... Один казахстан чего стоит... Слепим ещё одну синекуру для командировок чиновников и создания рабочих мест для и=х детей и внуков? Или начнём. наконец. адекватно отвечать на поведение третьих стран по отношению в России? Или слабо?
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1 час.
E
Ed
Думалка еще не выросла, детскими обидами живем
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1 час.

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