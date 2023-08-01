Арест Путина и санкции против России: В чью спину ударил БРИКС

Что не так с БРИКС, который соберётся 22-24 августа на свой 15-й саммит в ЮАР? Что мешает объединению стать реальной альтернативой западному миру? И почему оно будет пока что клубом стремящихся к самоуважению стран, средством реализации их национальных интересов, не всегда совпадающих? От верного ответа на эти вопросы во многом зависит, победит или проиграет Россия, бросившая вызов Западу.