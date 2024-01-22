Более 1500 человек поучаствовали в Крещенских мероприятиях 19 января

1630 человек приняли участие в Крещенских мероприятиях 19 января. В этот день крестный ход, возглавляемый уважаемым Епископом Константином, стартовал от храма, посвященного Богоявлению Господню, в районе мемориала славы.
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