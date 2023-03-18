Президент РФ сократил срок давности по экономическим преступлениям

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уменьшении срока давности преступлений по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уменьшении срока давности преступлений по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.
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