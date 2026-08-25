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Политолог Веселов объяснил выбор Рэтклиффа для визита в Россию

Политолог Веселов объяснил выбор Рэтклиффа для визита в Россию

Почему на переговоры в Москву поехал именно директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а не привычные переговорщики Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — и уместно ли ставить этот визит в один ряд с поездкой главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в российскую столицу в 2021 году.

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