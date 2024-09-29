Экс-советник Болтон: в случае победы Трампа для Украины все будет кончено

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае победы республиканца на предстоящих президентских выборах с точки зрения американской поддержки для Украины "все будет кончено".
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