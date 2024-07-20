Жарим кукурузу с молоком на сковороде: через считанные минуты у нас будет шикарное лакомство

Всего за 7 минут вы сможете превратить обычную кукурузу в невероятно вкусное лакомство. Это отличный выбор для вечернего просмотра любимого сериала: сначала мы быстро обжарим зерна кукурузы на сковороде, а затем щедро поливаем их аппетитным сиропом.