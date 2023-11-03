Число неплательщиков по банковским кредитам выросло почти на четверть

В январе-сентябре 2023 года количество неплательщиков по банковским кредитам достигло 21,1 млн человек — это на 22% больше, чем за аналогичный период прошло года (тогда число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков составляло 17,3 млн).