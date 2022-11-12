Лидеры G20 откажутся от «семейного фото» из-за Лаврова

Лидеры стран-участниц предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали не станут делать традиционное совместное фото из-за присутствия делегации из России, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает The Guardian.
Лидеры стран-участниц предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали не станут делать традиционное совместное фото из-за присутствия делегации из России, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает The Guardian.
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