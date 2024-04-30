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Военные новости ★ спецоперация

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Успех на Запорожском направлении: ВС РФ подняли флаг страны над северной частью Работино

Успех на Запорожском направлении: ВС РФ подняли флаг страны над северной частью Работино

С Запорожского направления приходят позитивные новости о продвижении наших войск. Речь идёт о продвижении в районе Работино, равно как и в черте самого населённого пункта.

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